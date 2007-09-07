Бандит у барі помстився кривдникам: один убитий, двоє поранених

У Сімферополі колишній учасник організованого злочинного угруповання, відкривши стрілянину по своїх кривдниках, одну людину вбив на місці, ще двох – тяжко ранив.

Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в Криму.

За інформацією ЦГЗ, 39-річний чоловік «завжди вирізнявся буйною вдачею і бандитськими схильностями». «В часи розквіту бандитизму на півострові він входив в одне з ОЗУ. Відтоді встиг заробити собі строк за вбивство, відсидіти у в`язниці і повернутися на батьківщину. У 2006 році бандита знову засудили за несплату аліментів, крім того, він фігурував у кримінальній справі за спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Зібравши такий «букет» злодійств, він вирішив сховатися від слідства і суду в Сімферополі», - повідомили в міліції.

Поселившись у Сімферополі, колишній учасник злочинного угруповання щось не поділив з місцевими комерсантами. Між власниками бізнесу і колишнім учасником ОЗУ не раз виникали сварки. Одного разу недруги зійшлися в одному з місцевих барів. Побачивши свого супротивника, троє комерсантів вивели його на вулицю і сильно побили, після чого повернулися в бар.

Відлежавшись у квартирі, побитий вирішив помститися кривдникам. Прихопивши заряджений шістьма патронами револьвер, він повернувся в бар. Троє сімферопольців вважали, що гість «повернувся за «добавкою», і вирішили знову його побити. Проте чоловік зробив три постріли під ноги своїм кривдникам. Зробивши ще три постріли, він тяжко ранив двох чоловік, а ще один від отриманих поранень помер на місці. Викинувши зброю, чоловік сів у машину, що чекала на нього, і зник з місця злочину.

У Сімферополі було введено план оперативно-розшукових заходів «Сирена». Співробітники міліції протягом ночі встановили автомобіль, на якому зник кривдник, водія, а потім адресу, де жив колишній член ОЗУ. По гарячих слідах чоловіка затримали. В даний час він заарештований, ведеться слідство.