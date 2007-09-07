Екс-солістку ”ВІА Гри” виписали з пологового будинку (фото)

Чорнява екс-солістка "ВІА Гри" Ольга Корягіна днями ощасливила свого чоловіка. Співачка, яка покинула популярний гьорлз-бенд через вагітність, народила сина.

Щаслива подія сталася 1 вересня. А тепер новоспечену маму вже і з пологового будинку виписали.

Новонародженого назвали Максимом. Вага - 4100 грамів, ріст - 56 см.

Забирати дружину і сина у пологовий будинок приїхав одеський бізнесмен Андрій Романовський. "Продюсери Дмитро Костюк та Костянтин Меладзе зателефонували мені після пологів і побажали мені й дитині здоров`я, щастя та удачі. Спасибі їм за це!" – сказала Ольга Корягіна.

За матеріалами TabloID, Твой день