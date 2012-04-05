У МВС заперечують участь дочки генерала в ДТП з авто Левка Лук’яненка

Міністерство внутрішніх справ України спростовує інформацію про участь дочки екс-посадовця МВС Анатолія Удода у ДТП з автомобілем Героя України, народного депутата України минулих скликань, автора Акту проголошення незалежності України Левка Лук’яненка.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС.

Зокрема, як зазначається у повідомленні, в засобах масової інформації з’явилися численні повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю Л.Лук’яненка та молодої жінки, 1976 року народження.

"Деякі журналісти зробили припущення, що вона є донькою генерал-майора міліції у відставці Анатолія Удода, який раніше обіймав посаду начальника Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків МВС України і був звільнений з цієї посади у 2002 році" – йдеться у повідомленні.

За інформацією, яку отримали дізнавачі відділу ДАІ Голосіївського райуправління ГУМВС України в Києві та за повідомленням самого А.Удода до УЗГ МВС України, його дочка жодного стосунку до згаданої аварії не має.

"Крім цього, повідомляємо, що вона народилася у 1972 році та має інше прізвище. У володінні та користуванні такого вартісного авто, яке брало участь у згаданій дорожньо-транспортній пригоді, вказана громадянка не має", - наголошують в МВС.

Як повідомлялося, 3 квітня близько 22.00 на Голосіївському проспекті у Києві сталася аварія за участю чотирьох автомобілів. За попередніми даними, дівчина-водій позашляховика Lexus RX350 не впоралася з керуванням, після чого автомобіль, перевернувшись, протаранив Mitsubishi Outlander і Mitsubishi Colt. Останній від удару влетів у Daewoo Lanos, який стояв перед ним на світлофорі, і в якому, як виявилося, перебував Л.Лук'яненко зі своїм помічником.

Пізніше Л.Лук’яненко у коментарі, зокрема, «Комсомольській правді в Україні» зазначив, що водієм автомобіля Lexus, який протаранив автомобілі, може бути донька генерала у відставці Анатолія Удода Оксана.

«Ми дізналися, що за кермом перебувала Оксана Анатоліївна Удод 1976 року народження. Мені сказали, що це може бути донька міліцейського генерала Анатолія Удода, який зараз у відставці. По батькові сходиться», – зазначив він.