Ющенко зупинив чинність постанови уряду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом № 828/2007 від 7 вересня зупинив дію постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 року №1097 “Про деякі заходи щодо здійснення державного контролю за дотриманням порядку складання загальних списків виборців” та звернувся з конституційним поданням до Конституційного Суду для вирішення питання про конституційність цієї постанови уряду.

Текст Указу Президента розміщений на офіційному сайті глави держави.

“Зазначеною постановою Кабінетом Міністрів України з посиланням на статтю 116 Конституції України, частину сімнадцяту статті 39 Закону України «Про вибори народних депутатів України» дано низку доручень Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству закордонних справ України, Міністерству юстиції України, Державному департаменту України з питань виконання покарань, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади щодо здійснення державного контролю за дотриманням порядку складання загальних списків виборців”, - йдеться в Указі Президента.

В.ЮЩЕНКО нагадує, що статтею 39 Закону України «Про вибори народних депутатів України» врегульовано порядок складання загальних списків виборців. Зокрема, частиною сімнадцятою цієї статті Закону, з посиланням на яку Кабінет Міністрів України видав названу постанову, визначено, що державний контроль за дотриманням органами, підприємствами, закладами, установами, організаціями, представництвами, командирами військових частин (формувань) порядку складання загальних списків виборців здійснюють Кабінет Міністрів України та Центральна виборча комісія.

“Разом із тим процедуру складання загальних списків виборців, а відтак і здійснення, зокрема, Кабінетом Міністрів України державного контролю за дотриманням порядку складання саме загальних списків виборців Законом України «Про вибори народних депутатів України» передбачено лише під час проведення чергових виборів до Верховної Ради України, які за статтею 77 Конституції України, статтею 15 Закону України «Про вибори народних депутатів України» проводяться у зв`язку із закінченням конституційного строку повноважень Верховної Ради України”, - пояснюється в документі.

В Указі також відзначається, що під час організації підготовки і проведення позачергових виборів народних депутатів України Законом України «Про вибори народних депутатів України» передбачено складання лише списків виборців на виборчих дільницях та взагалі не передбачено складання загальних списків виборців. “Таким чином, постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 року № 1097 визначено заходи щодо здійснення державного контролю за непередбаченою та нездійснюваною процедурою виборчого процесу”, - резюмує В.ЮЩЕНКО.

На його думку, видавши постанову від 5 вересня 2007 року № 1097 «Про деякі заходи щодо здійснення державного контролю за дотриманням порядку складання загальних списків виборців», Кабінет Міністрів України діяв усупереч Закону України «Про вибори народних депутатів України» та у спосіб, що ним не передбачено.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.