Укрзалізниця спростовує інформацію про аварію у Києві

Управління взаємодії зі ЗМІ Укрзалізниці спростовує інформацію, поширену інтернет-виданням «ЗА Київ» та рештою ЗМІ, про залізничну аварію, яка нібито сталась на станції Петрівка у Києві. Про це повідомляється у прес-релізі Укрзалізниці, переданому УНІАН.

Як зазначається у повідомленні, дана інформація не відповідає дійсності, насправді, інцидент на станції Петрівка трапився ще у червні 2007 року.

“Управління взаємодії зі ЗМІ Укрзалізниці вже вкотре звертається до редакторів та журналістів із проханням уважно та зважено ставитись до підготовки та написання матеріалів і не використовувати архівні матеріали для створення уявних сенсацій”, - підкреслюється у прес-релізі.