Ющенко: розвідку треба суттєво підтримати

18:46, 07 вересня 2007
Суспільство
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З виступу Верховного головнокомандувача ЗС

Президент України - Верховний головнокомандувач Збройних сил України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності суттєвого посилення державної підтримки, яка надається розвідувальним органам України.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони, про це він сказав сьогодні під час урочистостей в Центральному будинку офіцерів ЗСУ з нагоди 15-ї річниці створення воєнної розвідки України.

Президент України також зазначив, що без урахування матеріалів, що надається воєнною розвідкою, в Україні не ухвалюється жодне рішення у військово-політичній та інших сферах.

“Україні потрібна сучасна, аналітична, належним чином оснащена розвідка, яка надійно захищатиме інтереси держави в сучасних умовах”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

На його переконання, воєнна розвідка має, насамперед, зосередитися на загрозах, що випливають із сусідніх з Україною регіональних та міжнародних конфліктів i тероризму.

Також глава держави поставив перед воєнною розвідкою завдання якісно та ефективно захищати інтереси України на міжнародних ринках, сприяти підвищенню конкурентоспроможності країни, забезпечити ефективну міжнародну співпрацю України з іншими державами в питаннях безпеки.

Президент подякував керівному складу, військовослужбовцям і ветеранам Головного управлення розвідки Міністерства оборони України за роботу із забезпечення безпеки держави i її громадян та нагородив велику групу офіцерів-розвідників високими державними нагородами.

В урочистостях також взяли участь міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО, міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК, керівний склад, військовослужбовці та ветерани воєнної розвідки.

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