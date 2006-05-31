Нове керівництво Києва зможе ефективніше використовувати “Київміськбуд”

Поляченко сподівається, що нове керівництво Києва зможе ефективніше використовувати можливості ХК “Київміськбуд”

Київ. 31 травня. УНІАН. Колишній президент ХК “Київміськбуд”, народний депутат України Володимир ПОЛЯЧЕНКО сподівається, що нове керівництво Києва зможе ефективніше використовувати можливості ХК “Київміськбуд”, 80% акцій якого належить Київраді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПОЛЯЧЕНКО заявив сьогодні після зборів акціонерів компанії, на якому було обрано нового президента “Київміськбуду”. (31 травня акціонери ХК «Київміськбуд» обрали президентом компанії Петра ШИЛЮКА, який раніше очолював “ДСК №4”, що входить до складу ХК «Київміськбуд» - УНІАН).

За словами В.ПОЛЯЧЕНКА, “Київміськбуду” доводиться понад 40% земельних ділянок під будівництво купувати на вторинному ринку, що, звісно, відбивається на вартості житла і прибутку компанії. “На жаль, мені не вдалося переконати Київраду минулого скликання виділяти землю безпосередньо холдингу, проте я бачу, що нове керівництво міста має намір проводити нову політику в цьому плані”, - сказав колишній керівник “Київміськбуду”.

Він ще раз нагадав, що місто могло б звільнити “Київміськбуд” від навантаження у вигляді додаткових витрат на прокладання інженерних комунікацій і впорядкування території в ході будівництва соціального житла. “Тільки таким чином можна знизити собівартість житла для киян”, - переконаний В.ПОЛЯЧЕНКО.

У свою чергу начальник Головного управління комунального господарства Києва Анатолій ЧУБ зазначив, що “Київміськбуд” має стратегічне значення для Києва. “Холдинг важливий для нашого міста, як з погляду забезпечення соціальної стабільності, так і з погляду забезпечення значних надходжень коштів до бюджету міста”, - сказав А.ЧУБ.

За його словами, основним завданням, яке стояло, стоїть і стоятиме перед “Київміськбудом”, - це стабільне будівництво житла в Києві.

Він також підкреслив, що “Київміськбуд” є однією з головних бюджетоутворювальних компаній міста.

Що стосується перспектив, то, за словами А.ЧУБА, зараз Київська держадміністрація розробляє масштабну програму будівництва соціального житла, виконання якої буде покладено на “Київміськбуд”.

В.ПОЛЯЧЕНКО ще раз зазначив, що у Верховній Раді він має намір відстоювати інтереси українських будівельників.

“Одним із своїх завдань я бачу розробку відповідного законопроекту, покликаного обмежити доступ на будівельний ринок сумнівним організаціям”, - сказав В.ПОЛЯЧЕНКО. Він переконаний, що не “можна допускати до будівництва 22-25-поверхових будинків організації, які не мають кредитної історії і досвіду будівництва подібних будівель”. При цьому, за словами В.ПОЛЯЧЕНКА, часто до участі в тендерах на будівництво житла допускаються неперевірені компанії. “Хочу нагадати, з якою помпою в Донецьку зустрічали російську компанію “Соціальна ініціатива”, а сьогодні двох керівників цієї організації затримано за розтрату коштів вкладників при будівництві житлового будинку”, - сказав В.ПОЛЯЧЕНКО.

Новообраний президент ХК “Київміськбуд” Петро ШИЛЮК зазначив, що має намір зберегти наступництво в методах управління холдинговою компанією. “Я не бачу потреби вносити кардинальні зміни до відлагодженого механізму холдингу, і маю намір спрямувати зусилля на освоєння нових технологій у будівництві”, - підсумував П.ШИЛЮК.