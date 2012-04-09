В Азарова хочуть засекретити ціни на газ

У ВР від імені Кабміну за ініціативою міністра енергетики Юрія Бойко зареєстрований законопроект, яким пропонується вивести процедури із закупівлі газу з-під дії Закону України "Про здійснення державних закупівель".

Як повідомляє "Дело", у разі прийняття цього законопроекту та внесення правок "Нафтогаз" не буде більше зобов'язаний публікувати суми угод із закупівлі природного газу, адже зараз така практика обумовлена правилами проведення тендерів.

За словами провідного експерта енергетичних програм Центру Разумкова Сергія Дяченко, хоча ціни на газ для бюджетників злетіти не повинні, все ж угоди втратять певний елемент прозорості.

"Чисто формально це можна сприйняти як крок до лібералізації ринку. Тобто декларується, що можна буде впроваджувати сучасний інструментарій роботи на ринках і так далі. Але говорити, що ми, ліквідувавши таку процедуру, рухаємося ближче до ринку, ну, це дуже спірне питання ", - вважає Дяченко.

Він також зазначив, що поки складно спрогнозувати, як така ініціатива Міністерства енергетики відобразиться на принципах поставки газу бюджетним установам, які забезпечують соціальну сферу, рівно як і самої ціни на газ.

"Як це позначиться на ціні, поки говорити рано. Принаймні, я поки не бачу прямих механізмів зниження цін для бюджетних установ", - заявив Дяченко.

"Державні органи, звичайно, ціну будуть знати, але широкому колу осіб вони вже і необов'язково будуть відомі. Але я не думаю, що це зроблять для того, щоб, наприклад, садкам, школам чи лікарням втридорога газ продавати, його і так продають їм по 600-800 доларів. Хоча і цей момент, звичайно, присутній ... Тендер, звичайно, вносить певні елементи прозорості, незважаючи ні на що ", - додав експерт.