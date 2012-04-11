Державний спиртзавод виготовив «лівого» спирту на 8 мільйонів
10:30, 11 квітня 2012Суспільство
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У Черкаській області працівники управління податкової міліції виявили факт незаконного виготовлення спирту на одному із державних спиртзаводів.
|138 тисяч літрів необлікованого спирту виявила податкова міліція
Відносно посадових осіб підприємства слідчим управлінням податкової міліції Черкаської області порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів шляхом використання обладнання, що забезпечує масове виробництво такої продукції).
Наразі триває слідство.
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