Державний спиртзавод виготовив «лівого» спирту на 8 мільйонів

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління податкової міліції ДПС у Черкаській області, податківцями під час проведення інвентаризації готової продукції на спиртзаводі було встановлено факт виробництва необлікованого етилового спирту. Встановлено, що підприємством виготовлено необлікованої готової продукції загальним об’ємом 138 тис літрів на суму 8 млн 100 тис грн.

Відносно посадових осіб підприємства слідчим управлінням податкової міліції Черкаської області порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів шляхом використання обладнання, що забезпечує масове виробництво такої продукції).

Наразі триває слідство.