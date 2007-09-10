Луценко про Тимошенко, Ощадбанк СРСР і 120 мільярдів доларів

Лідер блоку “Наша Україна-Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО має сумнів у можливості повернути населенню України борги Ощадбанку СРСР протягом двох років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в м.Заліщики Тернопільської області, коментуючи вчорашню заяву блоку Юлії ТИМОШЕНКО щодо намірів повернути населенню заморожені заощадження Ощадбанку СРСР у найближчі два роки.

“Скажу відверто, можливо, Я слабкіший економіст, ніж Юлія Володимирівна, але я не бачу шляхів повернення тих заощаджень на понад 120 млрд. дол. протягом двох років”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши при цьому , що “ми мусимо говорити про необхідність повернення боргів. Інше питання , наскільки реалістичними є швидкі, надто швидкі терміни їх повернення”.

Водночас, лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” наголосив, що відповідні механізми повернення вкладів Ощадбанку СРСР були розроблені “помаранчевими урядами”. “Мова йде про зарахування цих боргів під час сплати житлово-комунальних послуг, мова йде про зарахування їх при закупівлі товарів довгострокового вжитку... Якщо Юлія Володимирівна має на увазі саме ці механізми, то я думаю, що це правильно”, - повідомив Ю.ЛУЦЕНКО.

Разом з тим він нагадав, що політики мають відповідати за дані ними обіцянки.

Як повідомляв УНІАН, БЮТ взяв на себе зобов’язання протягом двох років після приходу до влади повернути людям всі заморожені вклади колишнього Ощадбанку СРСР. Про це лідер блоку заявила у суботу в Херсоні під час зустрічі з пенсіонерами.

За її словами, «ми розуміємо, що це майже сенсаційне зобов’язання”, “Але ми беремо його на себе, тому що протягом останнього півроку наша команда проводила аналіз і розрахунки всіх можливостей країни, джерел, де можна взяти ресурси для відновлення справедливості щодо вкладників, які втратили свої заощадження в Ощадбанку”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО перед виборцями.