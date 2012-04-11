Азаров «завернув» закон про податок на розкіш

Про це написав у своєму блозі прем'єр Микола Азаров.

«Хочу заспокоїти всіх, кого занепокоїли чутки про так званий« закон на багатство». Кабінет Міністрів у понеділок одностайно відхилив законопроект, що мав яскраво фіскальний характер і містив не цілком продумані норми», - повідомив Азаров.

«Чому? Як раз з тієї причини, яка і розбурхала людей. Розробники спотворили концепцію і зміст закону. Адже ми закладали в нього не фіскальні завдання в першу чергу, а принцип соціальної справедливості: багаті повинні поділитися з суспільством тією частиною своїх доходів, які вони витрачають на розкіш », - відзначає прем'єр.

Азаров уточнює, що тому не може бути й мови, щоб обкладати податком усі без розбору квартири понад 120 квадратних метрів і будинки понад 250 квадратних метрів, якісь сараї та гаражі.

«За останні роки багато що змінилося. Квартири і будинки такого метражу стали певною нормою в житловому будівництві. Вони доступні середньому класу. А ми ні в якому разі не хочемо нічим ущемити середній клас. Навпаки, всіляко будемо його підтримувати. Тому що це - генератор економічного і соціального прогресу. Так що повторюся, не може бути й мови про введення таких норм закону, які нам пропонували », - зазначає прем'єр-міністр.

«Закон повернули на доопрацювання. І нагадали, які принципи в ньому повинні бути закладені. Перше: оподатковуються саме предмети розкоші. Те, без чого в принципі можна жити. І те, чому є функціональні недорогі аналоги. Є справедливий критерій для визначення об'єкта такого оподаткування. Вартість.

Друге: потрібно ретельно опрацювати деталізацію цього критерію для різних товарів, об'єктів рухомого і нерухомого майна, для різних ситуацій. Але це цілком можливо, і завдання таке поставлене», - підкреслив Азаров.

Азаров також просить не турбуватися з приводу справляння такого податку.

«Він як раз просто адмініструється через продавців і постачальників послуг. Ви знаєте, що в Інтернеті дуже просто знайти справжню ціну певної моделі годинників «Брегет» або автомобіля «Ламборджині» певного року випуску. Так що потрібно закласти справедливі норми і виконувати їх. Закон стосуватиметься тільки дійсно багатих людей і тільки їх витрат на особисте споживання різних видів розкоші», - уточнив Азаров.