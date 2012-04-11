Українцям можуть дозволити продавати квартири без БТІ

Відповідний урядовий проект «Закону про технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна» зареєстрований у Верховній Раді 10 квітня, пише "Дзеркало тижня".

Як говориться в пояснювальній записці, законопроект спрямований «на усунення монополії комунальних підприємств і створення прозорго та конкурентного середовища у сфері технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна».

На думку розробника закону - їм виступило Міністерство юстиції, - прийняття закону «скоротить час і спростить процедуру проведення техінвентаризації, а також дозволить громадянам вільно вибирати суб'єкт, який буде проводити технічну інвентаризацію нерухомого майна».

Зокрема згідно ст.3 законопроекту, послуги громадянам зможуть надавати не тільки комунальні підприємства (БТІ). Проводити технічну інвентаризацію дозволять фізособам-підприємцям, а також юрособам за умови отримання ліцензії і наявності в штаті трьох фахівців, які мають кваліфікаційний сертифікат.

Експерти, які бажають надавати послуги з технічної інвентаризації (фізособи-громадяни України або іноземці), згідно ст.4 повинні будуть надати документи про відповідну освіту і пройти атестацію. В результаті вони отримають сертифікат, який підтвердить їх право працювати в даній сфері. При цьому їх можуть позбавити такого сертифіката у разі виявлення порушень.

Процедуру технічної інвентаризації достатньо буде пройти тільки один раз (первинна процедура є обов'язковою).

Технічна інвентаризація нерухомості буде обов'язковою лише перед прийняттям в експлуатацію (у тому числі після реконструкції та капітального ремонту), а також перед проведенням держреєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва та в разі держреєстрації припинення права власності на об'єкт нерухомості в зв'язку з його знищенням.

В інших випадках технічна інвентаризація проводиться за бажанням замовника, при цьому забороняється вимагати її проведення в не передбачених вище випадках.

Таким чином, при купівлі-продажу нерухомості не знадобиться кожного разу давати запит до БТІ - тільки за домовленістю сторін.

Термін проведення технічної інвентаризації з видачею відповідних документів не повинен перевищувати 30 календарних днів.

Щоб уникнути завищення вартості послуг будуть встановлені економічно обгрунтовані ціни, розраховані центральним органом влади.

Роботи з технічної інвентаризації виконуються на замовлення і з обов'язковою участю замовника або уповноваженої ним особи, в присутності яких проводиться обстеження. Результати будуть фіксуватися в абрисі з обов'язковим підписанням замовником або уповноваженою ним особою відповідних документів.

Вся інформація буде вноситися до Державного реєстру прав на нерухоме майно, матеріали технічної інвентаризації є власністю держави.

Закон вступає в силу з наступного дня після його опублікування, крім статей 3, 4 і 12, які набирають чинності з 1 січня 2013 року (статті стосуються визначення суб'єктів і виконавців техінвентаризації). Таким чином передбачається, що БТІ проводитимуть техінвентаризації до 1 січня 2013 року. При цьому якщо роботи розпочато до 31 грудня 2012 року, вони повинні бути завершені протягом місяця, до 30 січня 2013-го.

Раніше в Мін'юсті анонсували, що функції реєстрації прав на нерухоме майно можуть бути передані від БТІ до Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстру) вже з II кварталу 2012 року.

Раніше президент України Віктор Янукович доручив уряду зменшити кількість дозвільних документів і довідок, які громадяни зараз отримують в Бюро технічної інвентаризації (БТІ).