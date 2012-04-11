Українцям радять утриматись від поїздок у Таїланд

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформаційної політики МЗС України.

«Посольством України в Королівстві Таїланд висловлюється настійлива рекомендація громадянам України до прояснення ситуації утриматися від відвідання районів, оголошених метеорологічними службами Таїланду зонами стихійного лиха (наразі о. Пхукет та прилягаючі до нього острови), та уважно слідкувати за повідомленнями ЗМІ», - зазначили в міністерстві.

Відповідні рекомендації розміщені на сайті Посольства.

Як нагададують в МЗС, 11 квітня поблизу західного узбережжя о. Суматра стався потужний землетрус силою 8,9 балів за шкалою Ріхтера.

За попередньою інформацією, у південних провінціях Таїланду, вздовж узбережжя Андаманського моря, зокрема на о. Пхукет, оголошено загрозу цунамі та проводиться широкомасштабна евакуація місцевих мешканців та туристів до більш безпечних місць.