Собак приберуть з 1,5-кілометрової зони навколо НСК "Олімпійський"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Мазурчак під час відкриття нового приміщення для післяопераційної перетримки безпритульних тварин на території ветеринарної лікарні КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».

“До Євро ми хочемо почати вже утримувати в притулку частину собак. Щоб ні в кого не з’явилося бажання в тому місці, де буде 1,5-кілометрова зона, собак знищити, ми повинні забрати їх звідти живими і сховати. Ми зробимо для цього всі умови, щоб забрати собак, щоб вони нікому не заважали для проведення Євро. Але побудова притулку потребуватиме десь рік. Ми до Євро зробимо відкриті вольєри та створимо самі елементарні умови для їх (собак) життя”, - зазначив О.Мазурчак.

Таким чином, на першому етапі там розмістять вольєри та кілька малих архітектурних споруд: одну - для людей, які там доглядатимуть за тваринами, іншу - для кормів для тварин.

Капітальне ж будівництво притулку, за словами першого заступника голови КМДА, розпочнеться вже з осені. Заклад буде розрахований на 1,5 тис собак.

“Важко сказати, скільки коштуватиме цей проект. Поки роботи будуть виконуватися за гроші пожертвувань, і є вже фонди, які готові нам допомагати. На цей рік у нас виділено 1 млн грн на ці роботи. Ми розраховуємо, що вже цього мільйона і тих коштів, що будуть давати, буде достатньо, щоб розгорнути роботи цього року”, - додав О.Мазурчак щодо обсягів фінансування проекту. За його даними, загалом спорудження такого притулку коштує десь 5-7 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня Київрада виділила земельну ділянку площею 2,65 га на вулиці Автопарковій у Дарницькому районі для будівництва і обслуговування Центру захисту тварин.

Земля передана КП «Притулок для тварин» в постійне користування. У рішенні зазначається, що земельна ділянка вільна від капітальної забудови, має поодинокі зелені насадження.