Цушко пропонує 7 антикорупційних ініціатив

Міністр внутрішніх справ, кандидат у народні депутати від Соціалістичної партії України Василь ЦУШКО запропонував програму "7 антикорупційних ініціатив".

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, В.ЦУШКО планує винести ці ініціативи на розгляд новообраної Верховної Ради.

Так, В.ЦУШКО пропонує ввести спеціальні статі до Кримінального Кодексу України щодо відповідальності за корупційну діяльність з чітким визначенням об’єктивної сторони згідно з існуючими злочинними схемами. Загальне підвищення термінів позбавлення волі до 15 років з підвищенням нижньої планки відповідальності до 8 років з конфіскацією майна для всіх злочинів, що пов’язані з корупційною діяльністю.

Також кандидат у народні депутати від СПУ ініціює внесення до чинного законодавства норми про те, що державний службовець не має права протягом трьох років після звільнення з посади здійснювати представницьку діяльність при вирішенні органами виконавчої влади конкретних проблем, що відносились до його компетенції.

Крім того, В.ЦУШКО пропонує впровадити законодавчі норми, що регламентуватимуть лобістську діяльність, а також чітко розподілятимуть її легальну та злочинну складову.

Також він вважає за необхідне здійснити повний перехід на контрактну систему в усіх органах державної влади, що передбачає згоду чиновника на добровільне обмеження свобод та контролю його діяльності, фінансами, телефонними розмовами.

Крім того, В.ЦУШКО пропонує ввести норму закону, згідно з якою чиновник зобов’язаний мешкати за адресою реєстрації.

На думку В.ЦУШКА, необхідно ввести обмеження на вартість службових автомобілів, придбаних на кошти державного бюджету для держслужбовців згідно з їх категоріями.

Також В.ЦУШКО ініціює введення до законодавства визначення «Комерційний підкуп», а також кримінальну відповідальність за такі дії.

Коментуючи свої ініціативи, кандидат у народні депутати від СПУ заявив: „Боротьба із корупцією в Україні потребує чітких, а найголовніше – конкретних антикорупційних кроків, спрямованих, насамперед, на законодавче впровадження механізмів та санкцій, що значною мірою ускладнили, а в деяких випадках зробили неможливими корупцію в органах державної влади”.