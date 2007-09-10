”Слухняні” міністри завтра розглянуть проект держбюджету на 2008 рік

Кабінет міністрів на своєму завтрашньому засіданні розгляне проект державного бюджету на 2008 рік та направить відповідний законопроект до Верховної Ради.

Про це повідомив міністр праці та соціальної політики України Михайло ПАПІЄВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Уряд і члени уряду працюють як законослухняні посадовці. Якщо Бюджетним кодексом передбачено, що до 15 вересня проект бюджету ми маємо спрямувати до Верховної Ради – ми діємо чітко по закону, і до 15 вересня проект бюджету буде спрямований до парламенту”, - сказав М.ПАПІЄВ.

Міністр вважає, що Верховна Рада V скликання має розглянути законопроект “Про державний бюджет на 2008 рік”. “Повноваження діючої Верховної Ради – це пряма норма Конституції України. Повноваження припиняються з моменту приведення до присяги народних депутатів України Верховної Ради нового скликання. Треба сьогодні, щоб громадяни України не відчували на собі цю політичну колотнечу і різного роду провокації. Треба спокійно працювати, і кожен повинен виконувати свої функції”, – наголосив М.ПАПІЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня Кабмін розглянув проект держбюджету-2008 та прийняв його за основу. Міністерство фінансів України подало документ на розгляд з такими параметрами: доходи зведеного бюджету прогнозуються на рівні 250,2 млрд. грн. (30,9% ВВП), зокрема загального фонду - 197,7 млрд. грн. (24,4% ВВП), витрати зведеного бюджету прогнозуються в сумі 269,5 млрд. грн., зокрема загальний фонд держбюджету - 169,6 млрд. грн., місцевих бюджетів - 102,5 млрд. грн., дефіцит держбюджету визначено в сумі 17,7 млрд. грн. (2,2% ВВП). Фінансування дефіциту прогнозується за рахунок надходжень від приватизації в сумі 7 млрд. грн., 10,7 млрд. грн. для фінансування дефіциту бюджету планується запозичувати на внутрішньому і зовнішньому ринках.