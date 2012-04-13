На пункт макулатури скоєно розбійний напад

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, 30 березня в Калінінському районі Донецька невідомий молодий чоловік скоїв розбійний напад на співробітницю пункту прийому макулатури і замах на вбивство чоловіка.

Напад на жінку стався близько 11.40. Погрожуючи ножем, зловмисник зажадав у неї гроші, проте його злякали відвідувачі, які увійшли й погналися за нападником.

46-річний перехожий наздогнав підозрюваного на баскетбольному майданчику школи. Але зловмисник поранив із вогнепальної зброї чоловіка в груди, після чого втік.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство).