Директор цвинтаря вимагав тисячу доларів

Як повідомив УНІАН прокурор Чернівецької області Петро Коваль, чиновник вимагав 1 тисячу доларів від чернівчанина за виділення місця на цвинтарі для поховання.

За даним фактом прокуратурою Чернівецької області порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.