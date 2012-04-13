Директор цвинтаря вимагав тисячу доларів
04:23, 13 квітня 2012Суспільство
1354 0
У Чернівцях правоохоронці затримали під час одержання частини хабара в сумі 700 доларів директора міського комунального підприємства ДКП «Спецкомбінат» Чернівецької міської ради.
Як повідомив УНІАН прокурор Чернівецької області Петро Коваль, чиновник вимагав 1 тисячу доларів від чернівчанина за виділення місця на цвинтарі для поховання.
За даним фактом прокуратурою Чернівецької області порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter