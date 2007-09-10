Богословська відзвітувала про готовність на 99%

Законопроект про акціонерні товариства готовий на 99%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник міністра юстиції України Інна БОГОСЛОВСЬКА сьогодні на нараді, присвяченій питанням інвестицій.

За її словами, в рамках обговорення документа, щоб знайти компроміс між владою і бізнесом, було проведено п`ять громадських слухань у закритому режимі з представниками великого й середнього бізнесу, контролюючих органів. Крім того, документ пройшов дві міжнародні експертизи, і за їх оцінками він повністю відповідає сучасним європейським стандартам, зазначила І.БОГОСЛОВСЬКА.

Довідка УНІАН. 15 травня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону „Про акціонерні товариства”. Законопроектом визначено умови створення, управління акціонерним товариством, форми захисту прав акціонерів і напрямки розвитку ринку цінних паперів тощо.

При цьому законопроектом передбачено існування АТ двох типів – публічні й приватні (на сьогодні в Україні налічується 12 тис. ВАТ і 22 тис. ЗАТ); мінімальний СФ – 2500 мінімальних зарплат; зниження кворуму для зборів акціонерів до 50%+1 акція; формування резервного капіталу в розмірі не менше 15% СФ. До досягнення даного показника до резервного фонду відраховується не менше 5% чистого прибутку за рік; обов`язок покупця значного пакету акцій (50%) пропонувати міноритарним акціонерам викупити їхні акції; розширення компетенції наглядової ради; заборона на виплату дивідендів продукцією підприємства тощо.