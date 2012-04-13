Україна отримає від НАТО 25 млн євро на утилізацію

Угоду буде підписано між Агенцією НАТО з технічного обслуговування та постачання (NAMSA), Міністерством оборони України та українськими компаніями-виконавцями робіт з утилізації боєприпасів та легкого озброєння і стрілецької зброї (ЛОСЗ) в рамках реалізації другого етапу відповідного проекту.

Про це УНІАН повідомили у Місії України при НАТО.

В рамках другого етапу планується утилізувати 76 тис. тонн боєприпасів (в т.ч. 3 млн. одиниць протипіхотних мін) та 366 тис. одиниць легкої стрілецької зброї, які є непридатними до подальшого використання та небезпечними для зберігання.

Орієнтовна вартість робіт становитиме 25 млн євро. Термін виконання 3-4 роки.

Роботи проводитимуться у селі Гречани Хмельницької області, де розташовані потужності з утилізації боєприпасів, та м. Кам’янець-Подільський, де розташовані потужності з утилізації стрілецької зброї.

Офіс NAMSA в Україні планує запросити на церемонію підписання угоди військових аташе країн-членів НАТО, акредитованих в Україні.

Утилізацію протипіхотних мін типу ПФМ-1 в рамках Проекту планується розпочати після надходження від ЄС коштів у другій половині поточного року. З цього приводу ведуться відповідні переговори NAMSA з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого цього року Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про ратифікацію Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування про утилізацію легкої стрілецької зброї, звичайних боєприпасів та протипіхотних мін типу ПФМ-1.

Зазначена угода була підписана 21 вересня 2011 року в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.