Travelers Digest: Найкрасивіші жінки живуть у Києві

Про це пише "Дзеркало тижня. Україна".На думку азіатських фахівців, найпрекрасніші в світі жінки живуть у Києві.

«Важко повірити, що подібна краса взагалі буває. - Прогуляйтеся по Києву літнім днем, загляньте в Гідропарк. Там на березі Дніпра ви зможете споглядати небувалу кількість українських красунь». Крім зовнішньої привабливості, українські жінки також вкрай цікаві співрозмовниці: «Вони добре освічені і завжди готові підтримати розмову про літературу та філософію».

Почесне друге місце дісталося шведкам зі Стокгольма.

На третьому місці в рейтингу знаходиться Нью-Йорк.

Четверте і п`яте місця — Буенос-Айрес і Варна. Шосте - Москва.

Слідом за Москвою в десятку міст з найкрасивішими мешканками входять Тель-Авів («тільки уявіть, яка екзотика: темне волосся і зелені очі!»), Амстердам («вільно мислячі лібералки з хорошою освітою, які до того ж люблять повеселитися») і Сеул («всім чоловікам подобаються азіатки, це майже науковий факт»).

Замикає рейтинг Монреаль.