Де взяти 33 мільярди для держбюджету України

Депутати затвердили запропонований урядом законопроект про зміни до держбюджету-2012 (планується, що зміни наберуть чинності 1 травня). Кабмін запропонував збільшити доходи і видатки бюджету на 33,3 млрд грн і більшу частину цих грошей (18.2 млрд.) направити на поліпшення життя людей, реалізувавши соціальні ініціативи президента, нагадує газета «Сегодня».

Головна стаття підвищення доходів - зростання економіки і вихід її з тіні. Уряд розраховує, що це дасть не менше 21 млрд грн. Економісти песимістичні щодо цього: Олександр Жолудь (МЦПІ) говорить, що для отримання надпланових 33 млрд державі доведеться взяти від економіки по максимуму, збільшивши прибуток платників податків, насамперед великих, за рахунок того, що вони не будуть вкладати в цьому році кошти в модернізацію виробництва. Що неодмінно позначиться в майбутньому на зростанні тієї ж економіки.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко впевнений: для підвищення соцвиплат друкувати гроші під вибори будуть, але таємно, це принесе менше шкоди економіці, ніж її знекровити підвищеними податками і неповерненням ПДВ: «Згадаймо 2003-2007 роки, коли була висока інфляція, але країна розвивалася . Зростання цін на 12-15% в рік корисне, наші товари стають конкурентоздатною на зовнішніх ринках, ростуть зарплати, розвивається виробництво ». В опозиції просте друкування грошей в мільярдних масштабах заперечують: так нардеп Ксенія Ляпіна (НУНС) каже, що 15-20 млрд отримають за рахунок стягнення наперед податків, посилення оплати митних зборів, інше візьмуть у комбанків під відсотки, збільшивши внутрішній держборг.

Охріменко каже, що обіцяне владою підвищення зарплат і пенсій - невелике, проте це краще, ніж нічого, ось тільки інфляція швидко з'їсть ці гроші. З ним згодна і Ляпіна, але вона сумнівається, що соцініціатіви президента реалізують повністю: «Чи підвищать пенсії і соцвиплати, а ось вклади Ощадбанку виплатять навряд чи, затія з «перекличкою» вкладників потрібна, щоб затягнути час до виборів».

Екс-секретар Кабміну Віктор Лисицький переконаний: влада віддасть все, що обіцяла, причому до виборів, адже на кону стоїть дуже багато. Це підтверджує і нардеп Ірина Горіна (ПР): «Правильно, що при перегляді бюджету збільшується його соціальний блок, адже реально зростає економіка, почали краще працювати податкова і митниця. Але люди цього поки не відчувають. Коли зміни ухвалять, практично кожен відчує це на своїй кишені».