НБУ може знизити процентні ставки

Його відеозвернення розміщене на офіційному сайті Нацбанку.

«Правління може одержати рекомендацію вкотре знизити процентні ставки», - сказав він.

В.Литвицький нагадав, що цього року вже тричі НБУ змінював процентну ставку в бік пом`якшення. «Я не виключаю, і висока ймовірність того, що пройде четвертий раунд пом`якшення монетарної політики», - підкреслив В.Литвицький.

За його словами, для цього є всі необхідні підстави, зокрема, низький показник інфляції і стабільність курсу. Так, зазначив він, у лютому «намітився перелом на валютному ринку, розпочався період поповнення валютних резервів». У березні ця тенденція зміцнилася, сказав В.Литвицький.

Нагадаємо, Нацбанк цього року вже тричі знижував процентні ставки. Останній раз це було в березні - тоді процентні ставки за кредитами "овернайт" під забезпечення державними цінними паперами і без забезпечення були знижені на 25 п.п - до 8,5% і 10,5% відповідно.