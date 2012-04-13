Азаров наполягає, що паркувальники - поза законом

Про це прем'єр написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Послаблення у правилах паркування не буде… Хочу ще раз усіх попередити: оплата за стоянку авто в Україні має проходити виключно через паркомати! Немає паркомату – немає оплати», - наголосив прем'єр.

Він також повідомив, що дав доручення керівникам Міністерства внутрішніх справ, Державної податкової служби, Державної служби з питань захисту прав споживачів, голові Ради міністрів АРК, а також глав обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій принципово розглядати скарги громадян і можливі конфліктні ситуації з погляду захисту прав споживача.

«Тобто захищати від незаконних вимог платити за стоянку, крім паркомату», - уточнив М.Азаров.

На його думку, «не так швидко, як хотілося», але проблему оплати місць паркування вдасться вирішити цивілізованим методом.

Прем'єр нагадав, що відповідно до Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1342, плата за паркування має стягуватися тільки через спеціальні автомати.

«Поки ж існує проблема з обладнанням майданчиків для транспорту такими приладами. Тому я зажадав посилити контроль за дотриманням правил з обладнання паркувальними автоматами стоянок і щомісячно інформувати Мінрегіонбуд про виконану роботу», - повідомив М.Азаров.

***

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2012 року набули чинності пункти 14 і 16 Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 3 грудня 2009 року № 1342. Цими пунктами, зокрема, визначено, що майданчики для платного паркування обов'язково мають бути обладнані паркувальними автоматами з розрахунку не менш як один автомат на 10 місць для паркування, також на спеціально обладнаних майданчиках для платного паркування обов'язково мають бути встановлені автоматичні в'їзні і виїзні термінали.