Троє квартирних злодіїв висвердлювали замки в трьох областях України

Як повідомили УНІАН у Секторі громадських зв'язків УМВС в області, троє чоловіків майже рік обкрадали квартири у Житомирі і Полтаві, а потім у Чернігові.

За інформацією правоохоронців, почерк злочинів був схожим – вдень у вхідних дверях квартири висвердлювалася серцевина замка, злодії потрапляли всередину і викрадали гроші та коштовності, дрібну аудіо- та відеотехніку. Після кількох крадіжок у Чернігові оперативники з'ясували, що подібні пограбування були у Житомирі і Полтаві.

Чернігівські міліціонери затримали злочинців на трасі Житомир-Київ. Вони їхали до столиці, а потім планували додому – у Харків.

У машині співробітники міліції виявили частину вкрадених речей, а також знаряддя злочину – болгарки, дрилі та інше. Крім того, було виявлено аерозольні балончики з нервово-паралітичним газом, пістолет травматичної дії та навіть фальшиве посвідчення працівника внутрішньої безпеки МВС.

Затриманих доставили до Чернігівського міського відділу, де вони дали свідчення. Всі троє – уродженці Харкова, найстаршому зловмиснику 46 років, він раніше засуджений за вбивство та розбій. Ще одному – 34 років, він перебував у розшуку за крадіжку в особливо великих розмірах. А наймолодшому – 28 років, він раніше судимий за розбій.

У Чернігові затримані зловмисники скоїли 9 крадіжок.

Затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, вони зізналися у скоєному. За фактами крадіжок порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло), санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.