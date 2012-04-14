Азаров кличе канадців видобувати нафту в Україні

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це М.Азаров заявив під час зустрічі з міністром міжнародної співпраці Канади Беверлі Ода.

«Ми дуже серйозно займаємося залученням іноземних інвестицій, особливо у сфері розробки і видобутку нафти і газу. Я знаю, що в Канаді є досить авторитетні компанії, які спеціалізуються на цих напрямах. І ми вітаємо роботу таких канадських компаній на території нашої країни у розробці наших родовищ», - сказав М.Азаров.

Б.Ода, у свою чергу, повідомила, що Канадське Агентство національного розвитку значною мірою опікувалося питаннями надання допомоги у видобувних видах промисловості. «Канадські підприємства, які працюють у видобувних галузях, є одними з провідних підприємств у світі. Наша робота з різними країнами у сферах гірничовидобувної, гірничорудної, нафтової промисловості є на першому місці у багатьох країнах», - заявила вона.

Крім того, Б.Ода повідомила, що нещодавно в її країні було ухвалене рішення про створення Канадського національного інституту видобувної промисловості. «Я упевнена, що Канада могла б надати допомогу в таких питаннях, як розробка стратегії, правил, питань регулювання і втілення усіх цих правил в життя у видобувній промисловості і нафтогазовій сфері», - відзначила міністр.