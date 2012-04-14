У Чернівцях підпалили авто президента обласної Федерації боксу

У Чернівцях під час юніорського Чемпіонату України з боксу невідомі підпалили автомобіль голови обласної Федерації боксу Віталія Бєляєва.

Як повідомляє чернівецький сайт СІТІ, інцидент стався у дворі фізкультурно-оздоровчого комплексу «Олімпія». Постраждалих немає.

За даними сайту, автомобіль згорів вщент, але ні його власник, ні правоохоронці та рятувальники, які працювали на місці події, пожежу не коментують.

Як зазначають очевидці, на територію "Олімпії" заїхав автомобіль, з якого вийшло четверо молодиків у масках, облили «Лексус» В.Бєляєва бензином, підпалили і поїхали.

Серед причин підпалу називають протистояння міської та обласної федерацій боксу, а також професійну діяльність та бізнес-інтереси.