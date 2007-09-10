Як зросла вартість землі під Києвом за минулий тиждень

Середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво з 3 до 9 вересня зросла на 0,97% (на 54 дол.) - до 5 618 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

За даними компанії, зростання вартості земельних ділянок спостерігалося в Києво-Святошинському - на 32 дол., до 8 794 дол./сотка, Обухівському - на 99 дол., до 7 187 дол./сотка, Бориспільському - на 51 дол., до 5 613 дол./сотка, Вишгородському - на 69 дол., до 5 476 дол./сотка, Бородянському - на 88 дол., до 2 412 дол./сотка, в Макарівському - на 46 дол., до 2 166 дол./сотка, Кагарлицькому районах - на 75 дол., до 1 369 дол./сотка.

При цьому зниження вартості землі зафіксовано у Фастівському - на 7 дол., до 1 039 дол./сотка і Баришівському районах - на 55 дол., до 858 дол./сотка.

Обсяг пропозицій земельних ділянок від усієї сукупності виставлених на продаж в одинадцяти районах Київської області становить: у Макарівському районі - 30%, Бориспільському - 19%, Васильківському - 16%, Києво-Святошинському - 13%, Броварському - 13%, Обухівському - 6%, Бородянському - 1%, Вишгородському - 1%, Кагарлицькому - 0,6%, Баришівському - 0,2%, Фастівському районі - 0,2%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво з 27 серпня до 2 вересня зросла на 0,65% (на 36 дол.) - до 5 564 дол. за сотку.