У Мінфіні переконують, що бюджет наповнюється без «верстату» НБУ

Національний банк України (НБУ) не скуповує активно валютні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це директор департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України Галина Пахачук розповіла під час круглого столу «Інвестиційний клімат у фінансовому секторі: що перешкоджає притоку капіталу?», пише Дзеркало тижня.

«Нацбанк не брав участі в купівлі облігацій держпозики (з початку року на первинних аукціонах). В основному це робили учасники ринку, банки і юридичні особи», — підкреслила представник Міністерства фінансів.

За даними Пахачук, від початку року уряд залучив на внутрішньому ринку 25 млрд грн. (з них 23 млрд грн – за перші три місяці). «25 млрд — це дійсно дуже хороший показник з точки зору об’ємів запозичень на внутрішньому ринку. Адже, як кажуть: Мінфін, залучаючи ресурси на внутрішньому ринку, «відбирає» їх з економіки, відповідно, на кредитування банки направляють менше коштів. Проте, через запозичення уряду також відбувається перенаправлення фінансових ресурсів в економіку. І тут ми отримуємо хороші результати та орієнтуємо учасників ринку» — зауважила Пахачук.

У свою чергу заступник голови правління Національного банку Віра Ричаківська констатувала, що для банківської системи нині значущим викликом є нестача якісних позичальників. «Питання зараз не стільки в нестачі ресурсів, скільки в тому, кого кредитувати і на яких умовах. Сьогодні це питання дуже злободенне», — підкреслила представник НБУ.

Видання зазначає, що з початку року портфель ОВДП, який знаходиться в НБУ, збільшився на 2 млрд грн. у банків – на 8,3 млрд грн.; у нерезидентів же скоротився на 170 млн грн.