Починається міжнародний фестиваль непрофесійного кіно «Кінокіммерія»

11 вересня в м. Херсоні стартує другий Міжнародний фестиваль непрофесійного кіно «Кінокіммерія».

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації та зв’язків з громадськістю Херсонської ОДА, урочисте відкриття фестивалю відбудеться о 14.00 у кіноконцертному залі «Ювілейний». Упродовж роботи фестивалю у фойє «Ювілейного» працюватиме виставка фотоклубу «Херсон».

На фестивалі очікується показ понад 80 фільмів, створених аматорами з України, Болгарії, Росії, Франції, Іспанії, Ізраїлю. Переможців буде визначено в п`яти номінаціях: документальне кіно, науково-просвітницький фільм, кліп, анімація та ігровий фільм. За три дні фестивалю його учасники, окрім перегляду фільмів, проведуть творчі зуcтрічі з професійними кінорежисерами і викладачами, прослухають майстер-класи.

До складу журі кінофестивалю «Кінокіммерія» увійшли кінорежисер, член-кореспондент Академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв Михайло ІЛЛЄНКО, директор Інституту екранних мистецтв, КНУ театру кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого, заслужений діяч мистецтв України Микола СЛОБОДЯН, секретар Національної спілки кінематографістів України Юрій РІПЕНКО, відомі режисери.