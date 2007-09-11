Київські музиканти протестували проти зникнення української музики

Сьогодні під Київською міською державною адміністрацією відбулась акція протесту проти приватизації медійних активів столиці та зміни формату радіо “Київ” на користь російськомовного шансону.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 40 музикантів протестували проти зникнення української музики з ефіру комунальної радіостанції “Київ”. Вони тримали великий плакат з написом: “Дерибан-лінгвоцид-етноцид-геноцид?”, національний та червоно-чорні прапори. Частина учасників акції була з заклеєними чорним скотчем вустами.

Під час акції було оголошено звернення до Президента України, РНБО, Національної ради з питань культури та духовності, та Київського міського голови з проханням захистити радіо “Київ”. На думку учасників акції, радіо “Київ” було чи не єдиним україномовним радіо, а після об’єднання муніципальних медіа-активів у медіа-холдинг, радіо “Київ” кардинально змінило свій музичний конвент з українського на переважно російсько-шансонний.

На думку учасників акції, приватизація комунальних медіа-ресурсів командою Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО матиме ще брутальніші наслідки, ніж ліквідація яток з українською продукцією на Майдані Незалежності та майстерень митців на Андріївському узвозі.

В рамках акції також відбувся імпровізований міні-концерт на площі перед будинком Київської міськдержадміністрації.