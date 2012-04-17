На задимленій шахті «Вуглегірська» 21 гірника залишили під землею
16:34, 17 квітня 2012Суспільство
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У Донецькій області з шахти «Вуглегірська» державного підприємства «Орджонікідзевугілля» вже виведено на поверхню 123-ох гірників із 144, які перебували в гірських виробках у момент виникнення загоряння, а 21 гірника задіяно в роботах з ліквідації аварії.
|Шахтарів залишили під землею ліквідовувати аварію
За його словами, в шахті було прийнято рішення залишити під землею 21 гірника для робіт з ліквідації аварії, але «вони перебувають у цілковитій безпеці, виконуючи свої функціональні обов`язки».
Бійці воєнізованого гірничорятувальника загону продовжують вести розвідку аварійної дільниці, контролюють газову обстановку в гірських виробках, визначають необхідний обсяг робіт для ліквідації задимлення. Жертв і постраждалих немає.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 9.35 на шахті «Вуглегірська» ДП «Орджонікідзевугілля» на горизонті 700 м було виявлено задимлення.
Точних причин загоряння поки що немає, але відомо, що раніше в даному районі проводилися роботи з погашення виробки.
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