На задимленій шахті «Вуглегірська» 21 гірника залишили під землею

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на інспектора праці Укрвуглепрофспілки при Єнакіївському теркомі Олександра Кучумова.

За його словами, в шахті було прийнято рішення залишити під землею 21 гірника для робіт з ліквідації аварії, але «вони перебувають у цілковитій безпеці, виконуючи свої функціональні обов`язки».

Бійці воєнізованого гірничорятувальника загону продовжують вести розвідку аварійної дільниці, контролюють газову обстановку в гірських виробках, визначають необхідний обсяг робіт для ліквідації задимлення. Жертв і постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 9.35 на шахті «Вуглегірська» ДП «Орджонікідзевугілля» на горизонті 700 м було виявлено задимлення.

Точних причин загоряння поки що немає, але відомо, що раніше в даному районі проводилися роботи з погашення виробки.