Генерал-майор і полковник, які нагріли руки на 5 мільйонів, сядуть

Засуджено до позбавлення волі двох військових високопосадовців, які завдали державі багатомільйонних збитків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, у 2001 році заступником командувача однієї з армій генерал-майором Б. разом із заступником начальника озброєння і експлуатації цієї ж військової частини полковником М. у перевищення своїх повноважень було реалізовано підприємцям за заниженими цінами брухт кабелів різних типів, у результаті чого державі заподіяно майже 5 млн. грн. збитків.

За цим фактом прокуратурою було порушено кримінальну справу, яку розслідувано і направлено до суду.

Вироком Військового апеляційного суду Центрального регіону України офіцерів визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 213 та ч. 3 ст. 424 Кримінального кодексу України і призначено їм покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 та 5 років відповідно.

Крім того, згідно із вироком суду, кожен з них має сплати штраф у сумі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також судом їх позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на три роки.