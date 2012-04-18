Мама Оксани Макар передала гроші для порятунку Олександри Попової

Завтра в Миколаївській лікарні швидкої допомоги об 11:00 ранку власник газети «Berliner TagesZeitung» Рейко Опітц разом з мамою вже покійної Оксани Макар і мамою постраждалої Олександри Попової вручить обладнання, привезене з Німеччини і призначене для лікування Олександри Попової, котра перебуває в комі.

Як повідомляє прес-служба Миколи Катеринчука, гроші для купівлі обладнання надала мама Оксани Макар, а частину грошей, яких не вистачало - Рейко Опітц.

Як повідомлялося раніше, ніч з 9 на 10 березня стала трагічною не тільки для 18 - річної мешканки Миколаєва Оксани Макар, але і для її однолітки і землячки Олександри Попової. Дівчину зґвалтували і побили до напівсмерті, вже більше місяця вона не виходить зі стану глибокої коми.