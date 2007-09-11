Міліція розкрила вбивство кримінального авторитета Хижняка

Міліція розкрила вбивство кримінального авторитета Сергія Хижняка, застреленого минулого року в м. Енергодар Запорізької області.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків УМВС України в Запорізькій області, учасники злочинної групи, які скоїли цей злочин, були затримані днями співробітниками Департаменту кримінального розшуку МВС України і Запорізького облуправління кримінального розшуку.

На даний момент встановлено, що причиною вбивства став конфлікт бізнес-інтересів кримінального авторитету і учасників злочинної групи.

"Встановлено, що група жителів Запорізької області, що спеціалізувалася на незаконних операціях з нерухомістю, потрапила в сферу уваги С.Хижняка, який пред`явив її членам матеріальні претензії. З часом апетити авторитету зростали і минулого року члени групи вирішили питання за допомогою стрілянини", - розповіли в ЦГЗ, зазначивши, що зброя, якою було скоєно злочин - автомат іноземного виробництва (після здійснення злочину викинутий в одне з водоймищ під Енергодаром), вже знайдено і вилучено співробітниками міліції.

На сьогоднішній день члени злочинної групи, причетної до здійснення вбивства кримінального авторитету, перебувають під вартою. Їм інкримінується здійснення злочину, передбаченого ст. 115 Кримінального кодексу України - "умисне вбивство".

Ведеться слідство.

Як повідомляв УНІАН, раніше судимий за розбійні напади і бандитизм Сергій Хижняк був знайдений мертвим вечором 25 листопада 2006 р. біля дверей квартири своєї матері, яка проживає в Енергодарі в одній з багатоповерхівок по вул. Енергетиків. Причиною смерті 34-річного чоловіка стали вогнепальні поранення в груди і голову.