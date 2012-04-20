Україна і Білорусь домовилися про молоко та пиво

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Посольства України в Білорусі Олексій Ємельяненко.

«Окрім цього, сторони висловили сподівання щодо швидкого розв’язання порушених питань», - сказав О.Ємельяненко.

18 квітня для проведення консультацій щодо врегулювання наявних питань експорту українського пива на білоруський ринок і білоруської м'ясомолочної продукції на ринок України, до Мінська прибула українська делегація на чолі із заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України Володимиром Павленком.

До складу делегації увійшли представники Мінекономрозвитку, Мінагропроду України і підприємств - виробників солодового пива.

З білоруської сторони у консультаціях взяло участь керівництво Міністерства закордонних справ, концерну «Белгоспищепром» і Державного митного комітету Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко на нараді з питань експорту українського пива на білоруський ринок заявив, що на 18 квітня намічено переговори з концерном «Белгоспищепром» про зняття обмежень на експорт українського пива.

Він відзначив, що чекає за наслідками зустрічі швидких і компромісних рішень, які забезпечать різке зростання поставок української продукції до Білорусі.

Як повідомив П.Порошенко, за даними міністерства, втрати через обмеження експорту даної продукції до Білорусі оцінюються в 12 млн. дол.

Нагадаємо, що Держветфітослужба України з 1 березня 2012 року тимчасово припинила ввезення на територію України молока і молочних продуктів з Білорусі, а також сприйнятливих до африканської чуми свиней, продукції і сировини з них.