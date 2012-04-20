Чиновники хочуть вдвічі підняти тарифи на вивіз сміття

Про такі наміри на колегії в Мінрегіонбуді заявив перший заступник міністра Олександр Аліпов, повідомляє видання «КоммерсантЪ-Украина».

Зараз середній тариф на вивезення твердих побутових відходів (ТПВ) в Україні становить 35 грн за кубометр. При цьому одна людина платить 5 грн за послугу з вивезення відходів.

"Якщо ми хочемо жити в чистоті, то підвищення тарифів неминуче. За нашими розрахунками, щомісяця люди можуть собі дозволити платити до 10 грн за вивіз сміття", - зазначив Аліпов, не уточнивши, проте, коли саме в Мінрегіонбуді мають намір піднімати питання про підвищення тарифів .

Представники сміттєпереробних компаній розділяють позицію заступника міністра."Ціни на енергоносії в Україні постійно зростають. Тарифи повинні перекривати витрати на паливо, амортизацію машин і устаткування", - заявив директор МПП "Рада" Петро Семко. Глава наглядової ради ПрАТ "ГрінКо" Віктор Ржоткевич зазначив, що в містах, де проводиться роздільний збір сміття, необхідно також вводити тариф на сортування сміття. Ржоткевич вважає, що слід також вводити штраф за несортування сміття: "У Німеччині відходи сортуються по шістьох сміттєвих баках, а в Україні - мінімум по двох. Методи переконання діють не на всіх. Тому необхідно вводити штрафи".

На думку представників сміттєпереробних компаній, підвищення тарифів дозволить закупити нове обладнання і, як наслідок, зменшити кількість відходів у містах. Зараз в країні щорічно утворюється близько 13 млн т сміття.