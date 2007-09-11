Кабмін забрав головні дороги у міст до держвласності

Кабінет міністрів прийняв рішення про передачу проїжджої частини автодоріг державного значення в державну власність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ.

За його словами, близько 3,5 тис. км доріг передаються на баланс «Укравтодору», і на їх утримання з держбюджету виділятимуться «мільярди».

Необхідність передачі доріг «Укравтодору» викликана тим, зазначив М.АЗАРОВ, що ділянки доріг, які знаходяться на балансі міст, не ремонтувалися місцевими властями належним чином, а держава не мала права фінансувати їх ремонт.