Німецькі митці задоволені оперативністю української міліції

Про це УНІАН повідомив знайомий німецьких митців журналіст Дмитро Понамарчук.

Як повідомлялося, гості приїхали до Києва робити виставу за творами Леся Подерв`янського «Сни Васіліси Єгоровни». Вони розповіли акторам трупи, що вночі 14 квітня на Майдані Незалежності двоє міліціонерів без складання протоколу взяли з них 20 євро за те, що один із них під час прогулянки після репетиції не мав при собі паспорта.

За словами Д.Понамарчука, «інцидент набув широкого розголосу в українських медіа завдяки оперативній публікації в УНІАН».

19 квітня П.Мюллер був запрошений до головного управління МВС у Києві разом із Д.Понамарчуком. Капітан міліції з відділу організації служби управління охорони громадського порядку Валерій Скорина повідомив німецького гостя, що пояснення написали 25 міліціонерів, які тієї ночі чергували на Хрещатику, і запропонував упізнати ймовірних здирників. П.Мюллер заявив, що зробити це не може, оскільки інцидент трапився вночі, і він навряд чи впізнає когось «через схожість міліціонерів у формі одне на одного», – сказав Д.Понамарчук.

За його словами, в міліції пообіцяли продовжити внутрішнє розслідування, наголосивши, що в таких випадках треба негайно телефонувати на номер 102 або йти до відділку міліції.

Громадянин Німеччини П.Мюллер, який, за словами Д.Понамарчука, має посвідчення однієї з німецьких інформаційних агенцій, залишився задоволений розмовою з правоохоронцями. «Він побажав українській міліції гідно захищати права іноземців під час Євро-2012», – сказав український журналіст.