Німецькі митці задоволені оперативністю української міліції
Громадяни ФРН – світлорежисер Петер Мюллер та композитор Маркус Бірклє – висловлюють подяку українській міліції за оперативне реагування щодо захисту їхніх прав.
Про це УНІАН повідомив знайомий німецьких митців журналіст Дмитро Понамарчук.
Як повідомлялося, гості приїхали до Києва робити виставу за творами Леся Подерв`янського «Сни Васіліси Єгоровни». Вони розповіли акторам трупи, що вночі 14 квітня на Майдані Незалежності двоє міліціонерів без складання протоколу взяли з них 20 євро за те, що один із них під час прогулянки після репетиції не мав при собі паспорта.
|Дмитро Понамарчук та Петер Мюллер
За словами Д.Понамарчука, «інцидент набув широкого розголосу в українських медіа завдяки оперативній публікації в УНІАН».
19 квітня П.Мюллер був запрошений до головного управління МВС у Києві разом із Д.Понамарчуком. Капітан міліції з відділу організації служби управління охорони громадського порядку Валерій Скорина повідомив німецького гостя, що пояснення написали 25 міліціонерів, які тієї ночі чергували на Хрещатику, і запропонував упізнати ймовірних здирників. П.Мюллер заявив, що зробити це не може, оскільки інцидент трапився вночі, і він навряд чи впізнає когось «через схожість міліціонерів у формі одне на одного», – сказав Д.Понамарчук.
За його словами, в міліції пообіцяли продовжити внутрішнє розслідування, наголосивши, що в таких випадках треба негайно телефонувати на номер 102 або йти до відділку міліції.
Громадянин Німеччини П.Мюллер, який, за словами Д.Понамарчука, має посвідчення однієї з німецьких інформаційних агенцій, залишився задоволений розмовою з правоохоронцями. «Він побажав українській міліції гідно захищати права іноземців під час Євро-2012», – сказав український журналіст.