Київська міліція здерла з німців 20 євро за нічний променад

Гості приїхали в Україну робити виставу за творами Леся Подерв’янського «Сни Васіліси Єгоровни». Як повідомив УНІАН журналіст Дмитро Понамарчук, який тримає зв’язок з німецькими митцями, вони прогулювалися містом після вечірньої репетиції. Міліція, побачивши іноземців, запропонувала їм пред’явити документи. В одного виявився європейський ID-документ, в іншого – паспорт громадянина Німеччини. Проте міліціонери зажадали від М.Бірклє та П.Мюллера пройти в управління міліції Шевченківського району і сплатити штраф у розмірі 550 гривень. «Коли гості відмовилися від незрозумілої пропозиції, - сказав Д.Понамарчук, - міліціонери погодилися «вирішити питання» на місці й зменшили штраф до 200 гривень. Німці, які не розмовляють ні українською, ані російською, віддали міліціонерам 20 євро».

Сьогодні вранці вони розповіли про нічні пригоди акторам трупи. Актор Микола Вересень, за словами Д.Понамарчука, іронічно зауважив: «Столиця майже готова до зустрічі Євро-2012. Про це свідчать яскраві написи Welcome to Kyiv!