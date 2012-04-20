Інвесторів Кремнієвої долини вразили київські IT-фахівці

Про це повідомляє прес- служба КМДА . Документ покликаний сприяти розвитку технологічних парків в Україні, залученню талановитої та обдарованої молоді до науково-технологічної сфери задля створення новітніх проектів, навчання такої молоді. Меморандум передбачає всебічну співпрацю із міжнародними фондами з метою отримання консультацій та залучення інвестицій.

Сторони домовились об’єднати власні зусилля та використати всі наявні можливості і ресурси для збільшення економічної привабливості технологічних проектів шляхом запровадження інноваційних ідей українських розробників у світове виробництво. Виконання засад Меморандуму сприятиме збільшенню привабливості інвестиційного клімату Києва.

Венчурні інвестори Кремнієвої долини приємно вражені високим рівнем підготовки київських IT-фахівців, великою кількістю цікавих проектів столичних розробників та глобальністю і масштабністю їхнього спрямування і призначення. Вони відзначили неочікувано значний потенціал розвитку столиці України у напрямку IT-технологій і зінались, що не розраховували на такий рівень київських спеціалістів.

Учасникам форуму «Kyiv City Open Doors» надзвичайно цікаві інноваційні проекти, бізнес-парки, зокрема, створення іннопарку BIONIC Hill. Інвестори запевнили у готовності вкладати у розвиток таких проектів власні кошти та поцікавилися про інші інвестпроекти, які наразі є у міста.

«Сьогодні Київ має власну Стратегію, яка визначила основні пріоритети розвитку міста до 2025 року. Напрацьовані реальні, конкретні та цікаві для інвесторів і важливі для столиці проекти. Тепер завдання міської влади – створити сприятливі умови для залучення інвестицій, для створення комфортного інвестиційного клімату в Києві, щоб ці проекти вже найближчим часом почали працювати на користь київської громади», – сказав голова КМДА Олександр Попов.

Нагадаємо, 19-20 квітня 2012 року Київська міська державна адміністрація у партнерстві з інноваційним парком BIONIC Hill, компанією UDP та конкурсом «Інноваційний прорив» проводить Інноваційний форум «Kyiv City Open Doors». На презентацію проекту інноваційного парку BIONIC Hill та можливостей українських винахідників приїхали 15 керівників зі списку 35 провідних венчурних фондів Кремнієвої долини. Серед них: Джиджи Ванг, Джошуа Бауер, Марк Івановскі, Біл Тай, Джим Сміт, Келлі Портер, Хайді Маккормік та інші.