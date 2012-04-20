Центр Києва залишився без рідкісних блакитних ялинок

Начальник ділянки Міськзеленбуду Микола Рибак, який вже другу добу чатує біля клумби на Хрещатику, пояснює – цінні дерева вивозили вночі. Все було законно, пише ТСН.

"Ялина колюча, стан задовільний – пересаджено! Ялина колюча – стан незадовільний, зрізана!", - зачитує він відповідні акти. І додає: причина банальна – дерева хворіють. Санаторієм для хворих дерев з Хрещатика став столичний парк Нивки. Тут дерева спробують врятувати – їх підживлюватимуть спеціальним розчином. І навіть при цьому шансів вижити у дерев майже немає.

Директор комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Олександр Цимбалюк пояснює – дерева справді дуже хворі. Вони хворіють, бо взимку майдан перед адміністрацією аж надто активно посипають сіллю.

"Основна проблема, чому вони гинуть – це засолення грунту. Засоленість в 26 і більше разів перевищує норму!", - каже "зеленбудівець".

Кожне таке дерево, за словами Цимбалюка, коштує приблизно 26 тисяч гривень. Вся композиція обходиться міському бюджету у майже 200 тисяч. Замінювати ялинки доводиться раз на п'ять років. Більше дерева у солоному ґрунті не живуть. Посадити на клумбах біля мерії щось витриваліше, каже Цимбалюк, неможна.

Голова адміністрації Олександр Попов каже, що хворі дерева не повинні рости в самому центрі Києва. Упродовж тижня, за словами керівника КМДА, у клумбі біля мерії повністю замінять ґрунт. Захищати нові дерева від солі планують спеціальною прозорою огорожею. Ії ефективність поки що не доведена, але нові блакитні ялинки посадять до наступної п'ятниці. Дерева вже везуть із Німеччини.