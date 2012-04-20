Міліція знайшла тіло дівчини, яка зникла в Сімферополі чотири місяці тому

Співробітники міліції знайшли в Сімферопольському районі Криму тіло, що імовірно, належить 22-річній дівчині, яка зникла більш як чотири місяці тому.

Про це повідомила УНІАН головний фахівець Сектора зв`язків із громадськістю Кримського Управління МВС Ольга Богославська.

"Труп знайдено в районі дачного масиву. Проводиться низка експертиз, за наслідками яких будуть встановлені особа дівчини, причина і час смерті", - сказала співбесідниця агентства по телефону.

Випускниця факультету слов`янської філології і журналістики Таврійського національного університету імені Вернадського зникла 12 грудня 2011 року. Дівчина пішла з дому в Сімферополі й не повернулася. Востаннє її бачили в центрі міста. Також зник хлопець дівчини. Його поки що не знайдено.