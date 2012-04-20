ЗМІ: податківці проводять обшук в інтернет-магазині Sokol.ua

Співробітники силового відомства проводять обшук в офісі інтернет-магазину Sokol.ua. Про це повідомляє ЛІГАБізнесІнформ з посиланням на своє інформоване джерело. За даними джерела, в даний момент проводиться виїмка документів в офісі магазину.

Як стало відомо, обшук проводиться в рамках розслідування кримінальної справи про шахрайство. В офісі знаходяться співробітники управління по боротьбі з економічними злочинами, повідомляє джерело.

Сайт магазину працює. Проте вчора на сайті з`явилося повідомлення про те, що в п`ятницю, 20 квітня, офлайновий магазин Сокіл на Русанівській набережній, 20 розпочне роботу з 14:00 "з технічних причин".

За деякими даними, обшук проводять співробітники податкової міліції, однак у київському управлінні податкової міліції ДПС не підтвердили і не спростували цю інформацію.

На прес-конференції в четвер представники податкової, коментуючи обшуки, пов`язані з компанією Rozetka.ua, повідомили, що працюють одночасно за кількома проектами. При цьому виявлення порушень в IT-сфері є для служби пріоритетним.

Sokol.ua є другим за величиною інтернет-магазином Уанету.

Раніше в п`ятницю податкова міліція в свою акаунті в Facebook опублікувала схему, за допомогою якої інтернет-магазини мінімізують свої податкові зобов`язання.

Нагадаємо, 19 квітня сайт найбільшого інтернет-магазину України Rozetka.UA призупинив роботу, яка була частково відновлена пізніше.

Державна податкова служба проводила обшук у трьох офісних і трьох складських приміщеннях ТОВ «Розетка УА». Окрім того, обшук проводився в офісі компанії Mirohost, що надає інтернет-магазину хостинг. В результаті сервери Rozetka.UA були вилучені, хоча в податковій заявили, що їх цікавила тільки фінансова документація «Розетки».