Прокуратура перевіряє дії компанії Ахметова
18:36, 20 квітня 2012Суспільство
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Столична прокуратура перевіряє законність знесення трьох будівель на Андріївському узвозі.
Анатолій Мельник обіцяє оприлюднити результати перевірки
Про це УНІАН повідомив прокурор Києва Анатолій Мельник.
«Так, прокуратура перевіряє законність знесення цих будівель, законність видачі документації тощо», - сказав він.
Прокурор запевнив, що результати перевірки обов’язково будуть оприлюднені для громадськості.
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