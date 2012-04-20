Прокуратура перевіряє дії компанії Ахметова

Столична прокуратура перевіряє законність знесення трьох будівель на Андріївському узвозі.

Про це УНІАН повідомив прокурор Києва Анатолій Мельник. «Так, прокуратура перевіряє законність знесення цих будівель, законність видачі документації тощо», - сказав він. Прокурор запевнив, що результати перевірки обов’язково будуть оприлюднені для громадськості.

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