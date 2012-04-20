«Київводоканал» називає те, що тече із крана, водою у межах норми

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві прес-служби підприємства, зробленій у зв’язку із поширенням у ЗМІ інформації щодо погіршення якості питної води під час весняного водопілля у певних районах Києва за даними водного товариства Waternet.У “Київводоканалі” звертають увагу, що кожного року протягом та після періоду весняного водопілля фахівці підприємства встановлюють більш жорсткий лабораторний контроль як питної води, так і води поверхневих джерел водопостачання. Основна увага приділяється підготовці епідемічно-безпечної питної води. З цією метою створюється необхідний запас реагентів, розширюється спектр досліджень та періодичність контролю джерел водопостачання. Збільшується частота і перелік показників контролю в розподільчій мережі міста.

“У цьому році період водопілля на річках Дніпро та Десна не характеризувався особливими складнощами у порівнянні з багатьма попередніми роками. Так, наприклад, не спостерігалося різкого підйому рівня води у річках, які є джерелами питного водопостачання, та перевищення тих нормативних якісних показників, які традиційно погіршуються під час водопілля. Зокрема, йдеться про зміну лужності води, вміст марганцю, заліза, окиснюваність”, - йдеться у заяві “Київводоканалу”.

На сьогодні, інформують на підприємстві, згідно з даними управління головного технолога та якості продукції “Київводоканалу”, ці показники також знаходяться в нормі.

“Дніпровська та Деснянська водопровідні станції працюють у штатному режимі. Питна вода, яка подається у міську розподільчу мережу водопостачання, за всіма показниками відповідає нормативним вимогам”, - повідомляє “Київводоканал”.