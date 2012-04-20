У Києві виставили поруч подарунки Брежнєву, Кучмі і Януковичу

Як передає коресподент УНІАН, на виставці, яка проходить у рамках святкування 20-ї річниці роботи Українського дому, буде представлено частину колекції з фондів «Подарунки президентам України».

Цей фонд був заснований другим Президентом України Леонідом Кучмою.

Директор фонду Володимир Удовик повідомив журналістам, що колекція фонду нараховує більше 1,6 тис. експонатів і зберігається у приміщенні Національної бібліотеки імені Вернадського, і там експозиція є постійно діючою та безкоштовною.

На виставці, за його словами, представлено близько 150 експонатів, подарованих Л.Кучмі, Віктору Ющенку та Віктору Януковичу.

Більше всього експонатів від Л.Кучми. Серед картин, статуеток, зброї є статуетка "Капіталійська вовчиця", подарована мером Рима, фрагмент Календаря майя, карта світу Генріха Бантінга, макет каравели "Нінья" Христофора Колумба.

Подарунки В.Януковичу, представлені на виставці, більш коштовні - це яйце з порцеляни і золота від Президента РФ Дмитра Медведєва, таріль Tiffani від Генсекретаря ООН Пан Гі Муна, ікона "Благовіщення".

Найменше подарунків - від В.Ющенка. В основному це декоративні булави, тарілі та кінжал.

Переважно всі експонати це особисті подарунки від президентів та урядів інших держав, від відомих політичних лідерів.

Також в Українському домі працюватиме виставка подарунків фонду Музею Леніна та Українського дому.

Як зазначили у прес-службі УД, це унікальні речі, оскільки вони створювалися у єдиному екземплярі, зокрема, вироби з дорогоцінних металів, твори живопису, скульптури, народного декоративного мистецтва, архівні документи, графіка, філателія, філокартія, фалеристика, гравюра. Всього буде виставлено 150 експонатів.

Також будуть представлені раритетні подарунки Леоніду Брежнєву, офіційні документи ленінської епохи та епохи Сталіна, які після 1953 року ніколи ніде не виставлялися.

Відвідувачі зможуть побачити роботи сучасних українських майстрів живопису, скульпторів, які добре відомі в Україні та за кордоном.

Для відвідувачів виставка буде відкрита з 21 квітня по 5 травня з 11.00 до 19.00. Вхід коштуватиме 10-20 гривень.