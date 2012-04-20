ФІДЕ підтримає Дніпропетровськ у бажанні провести ЧС з шахів

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Дніпропетровської обладміністрації, про це повідомив президент Міжнародної шахової федерації ФІДЕ Кірсан Ілюмжинов у Дніпропетровську під час відкриття першого Міжнародного тижня шахового мистецтва, який триватиме по 25 квітня.

Він також заявив що ФІДЕ сприятиме розвитку шахового мистецтва на Дніпропетровщині та висловив готовність обмінюватися досвідом введення уроків шахів до шкільної програми (зокрема, ФІДЕ впроваджує програму «Сhess-school»), проводити семінари на шахову тематику.

«Ті регіони і ті країни, які в першу чергу звертають увагу на інтелектуальний потенціал її нації, своїх громадян - за ними майбутнє. І тому ФІДЕ підтримує такі країни та регіони. Ми розвиваємо програму будівництва і відкриття шахових центрів, шахових академій та шкіл. І я вважаю, що Дніпропетровськ – перлина України – повинен стати центром розвитку інтелекту та шахової думки», – зазначив К.Ілюмжинов.

Міжнародний тиждень шахового мистецтва проходить у рамках святкування 80-річчя Дніпропетровської області за участю відомих шахістів світового рівня та понад 5 тис любителів шахів з Дніпропетровщини, а також з Росії та Білорусі.