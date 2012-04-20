Росія відновила постачання сирів офіційно
23:39, 20 квітня 2012Суспільство
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Про це йдеться в повідомленні Росспоживнагляду.
Росія відновила постачання сирів з трьох українських підприємств: ТОВ «Гадячсир», АТ «Пирятинський сирзавод» і ЧП КФ «Прометей» філіалу «Менський»
«За результатами перевірок трьох молокопереробних підприємств України, а також розроблених заходів щодо усунення виявлених недоліків ухвалено рішення про відновлення постачань сирів на російський ринок ТОВ «Гадячсир», АТ «Пирятинський сирзавод» і ЧП КФ «Прометей» філіалу «Менський»», - наголошується в повідомленні відомства.
Наразі, наголошується в повідомленні, планується проведення інспекції підприємства ПАО «Дубномолоко».
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