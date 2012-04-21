Заступник Табачника пояснив, чим Гаррі Поттер кращий за Фауста

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міносвіти, про це йшлося під час зустрічі заступника міністра освіти і науки, молоді та спорту Бориса Жебровського з учителями світової літератури київських шкіл, які були присутні на презентації проекту нової програми зі світової літератури 5 квітня у Київському будинку вчителя та виступили з відкритим листом на адресу МОН.

На зустрічі також були присутні члени робочої групи щодо розроблення проекту програми.

Як зазначається в повідомленні: “Учителям пояснили, що на презентації 5 квітня був представлений лише перший проект програми для широкого громадського обговорення. І члени робочої групи готові до зауважень та пропозицій, щоб продовжити конструктивну роботу над його удосконаленням”.

Також у Міносвіти зауважили, що “сама робота над проектом програми розпочалася 26 січня 2012 року на Всеукраїнській нараді для завідувачів кабінетів (методистів) світової літератури інститутів післядипломної педагогічної освіти. І протягом кількох місяців на електронні адреси членів робочої групи надійшло близько 3 000 звернень та пропозицій, які були враховані під час створення проекту програми зі світової літератури”.

За даними міністерства, “члени робочої групи з’ясували, якими є можливості центральних бібліотек Києва, бібліотек інших регіонів, особливо у сільських школах. При цьому враховувалася думка дітей та батьків, у бібліотеках визначалося, що саме читають діти і які твори є найпопулярнішими”.

В повідомленні зазначається, що “учителі, присутні на зустрічі, були поінформовані, що близько 40 наукових кафедр надіслали свої позитивні відгуки на проект програми, зазначаючи свої пропозиції для покращення такого важливого документа”. “Кафедра методики викладання російської мови і світової літератури Національного педагогічного університету імені Драгоманова, розглянувши доопрацьований варіант проекту програми, надала повторний експертний висновок, у якому зауважується, що доопрацьований проект може бути рекомендований до запровадження в 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів”, - інформують у Міносвіти.

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20 квітня газета «Сегодня» написала, що Міністерство освіти і науки України розробило нову програму із зарубіжної літератури для учнів 5-9-х класів, куди включили сучасні літературні твори, зокрема фентезі, а частину класики прибрали.

Зокрема, передбачається, що “тепер діти вивчатимуть «Гаррі Поттера» і «Алхіміка» замість «Фауста» і «Божественної комедії». З Гете школярам запропонують лише пару віршів, а з Данте вивчать по одному сонету”. Водночас частину творів поміняли місцями - наприклад, зараз Біблію вивчають в 5-му класі, а пропонується робити це в 8-му. Також у 8-му (замість 7-го, як зараз) діти читатимуть «Ромео і Джульєтту» Шекспіра. У міністерстві відзначають, що проект створено з метою осучаснити курс зарубіжної літератури.

Майбутні нововведення обурили частину вчителів, і вони вже написали лист міністру освіти з проханням їх переглянути. Автори петиції вважають, що програма не враховує вікових особливостей учнів, порушує логіку вивчення світового літературного процесу. Також їм не подобається, що визнаних класиків замінили письменниками «другого ешелону».